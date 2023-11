Il signore degli anelli: col Black Friday vola in sconto il cofanetto della saga in 4K

In attesa di nuovi aggiornamenti sui prossimi film de Il signore degli anelli in sviluppo in casa Warner Bros, non possiamo non segnalarvi l'arrivo su Amazon di una speciale offerta relativa al cofanetto 4K UHD della trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson.

In occasione del Black Friday 2023, infatti, il noto sito di e-commerce ha previsto un'interessantissima offerta dedicata alla collection della trilogia originale di Peter Jackson nella splendida nuova veste home-video realizzata dal restauro in 4K realizzato personalmente dal regista in occasione del 20esimo anniversario dell'uscita dei tre film de Il signore degli anelli nelle sale cinematografiche di tutto il mondo: i prezzo di listino era già sceso a circa 55 euro, calati di un ulteriore sconto del -14% grazie alle offerte Black Friday, per un totale di 47,34 euro.

Il cofanetto contiene sia le versioni cinematografiche che le versioni extended dei tre film originali della saga della Terra di Mezzo di Peter Jackson, vale a dire Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell’Anello, Il Signore degli Anelli - Le Due Torri, Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re, per un totale di sei film in 4K UHD: un'occasione unica per recuperare in un colpo solo un vero e proprio pezzo di storia del cinema del XXI secolo.

