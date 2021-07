Il Signore degli Anelli, Billy Boyd svela una scena scartata: 'Io e Merry eravamo nudi!'

Mentre l'attenzione dei fan di Il Signore degli Anelli è concentrata sul nuovo film sul Fosso di Helm, in queste settimane alcuni elementi del cast della trilogia hanno raccontato diversi aneddoti esilaranti. Abbiamo sentito per esempio il racconto degli infortuni sul set dello stuntman di Gimli, e ora scopriamo una esilarante scena mai girata.

Ne ha parlato Billy Boyd, l'interprete di Pipino, in una recente apparizione al Late Show con Stephen Colbert. La scena, scritta a quanto pare per scherzo e che probabilmente non sarebbe comunque stata girata, coinvolgeva anche Merry (Dominic Monaghan), e i due personaggi avrebbero dovuto ritrovarsi nudi.

"Io e Dom ci prendevamo sempre in giro, facevamo delle gag, così la sceneggiatrice Philippa Boyens ha scritto una scena e ci ha detto: Oh, questa la giriamo la prossima settimana, con gli Ent e con Barbalbero."

Secondo il racconto di Billy Boyd, la scena in questione vedeva Merry e Pipino salire su Barbalbero, per poi cadere. Durante la discesa i loro vestiti sarebbero rimasti impigliati nei rami e i due sarebbero arrivati a terra completamente nudi. "Fa freddo, vero?" avrebbe detto Merry, e Pipino avrebbe risposto: "Abbracciami, Merry!"

"Ho chiamato Dom e ho detto: Hai visto questa nuova scena?" ha continuato l'attore. "E lui: Sì, ho letto, siamo nudi!"

Anche se si è trattato di una goliardata, a Dominic Monaghan l'idea non dispiaceva. "Ho un sedere davvero fantastico" ha commentato, "e ho pensato che fosse giunto il momento di farlo vedere!"