Il Signore degli Anelli, Billy Boyd: che fine ha fatto l'interprete di Pipino?

A quasi 20 anni di distanza dall'uscita nelle sale de Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, primo capitolo della leggendaria trilogia cinematografica firmata da Peter Jackson, scopriamo insieme che fine ha fatto uno dei membri più amati del cast: l'interprete di Pipino Billy Boyd.

Dopo aver vestito i panni di Peregrino Tuc negli adattamenti dell'opera di J.R.R. Tolkien, il cantante e attore britannico ha smesso di apparire in grosse produzione cinematografiche e ha invece deciso di dedicarsi principalmente alla sua altra grande passione: la musica. Nel 2006, insieme a John Crawford e Rick Martin ha fondato la band alternative rock Beecake, chiamata così dopo che l'ex collega Dominic Monaghan (Merry) inviò a Boyd la foto di una torta ricoperta di api.

Boyd, che aveva già cantato l'indimenticabile brano Edge of Night ne Il Ritorno del Re, nel 2014 tornò a collaborare con Peter Jackson scrivendo e interpretando la canzone The Last Goodbye che si sente durante i titoli di coda de Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate, terzo capitolo della trilogia prequel.

Negli ultimi anni, l'attore ha inoltre preso parte a diverse produzioni televisive tra cui Outlander, Grey's Anatomy e la miniserie Netflix Hollywood realizzata da Ryan Murphy.

Se avete nostalgia della saga, vi lasciamo alla recente reunion virtuale de Il Signore degli Anelli organizzata da Josh Gad a cui hanno preso parte i principali membri del cast, Peter Jackson e il compositore Howard Shore.