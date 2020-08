Il Signore degli Anelli: Barbalbero o Gimli? Ecco il ruolo che ha messo in crisi l'attore

Forse non tutti sanno che John Rhys-Davies non interpretò solo il caparbio Gimli nella trilogia de Il Signore degli Anelli: si cimentò anche con il doppiaggio del saggio capo degli Ent, la popolazione di alberi parlanti al centro de Le Due Torri.

Dopo aver partecipato alla reunion de Il Signore degli Anelli, l'attore si è reso disponibile per un'intervista con Comic Book Movies, nella quale ha potuto accennare anche al lavoro svolto nella nota trilogia di Peter Jackson. Alla domanda su quale personaggio preferisse tra i due che ha interpretato, la risposta è stata:

"Adoro Gimli. Barbalbero rappresenta uno dei pochi ruoli che ho avuto, per il quale mi alzo ancora sudato di notte, pensando: 'Non ho idea di come fare ad interpretarlo' È stata la parte più difficile che abbia mai avuto, e non sapevo come recitare nel ruolo, non era giusto. Non rispecchia il personaggio del libro, non riuscivo a trovare un modo per rappresentarlo. Come diavolo fai a doppiare qualcosa che non ha polmoni?".

Beh, in effetti non aveva tutti i torti, e il fatto che sia stato prima di tutto un personaggio letterario non ha giocato a suo favore. Per fortuna, insieme al regista, ha trovato un suo modo di doppiarlo, scegliendo un ritmo particolare: una lentezza assoluta che enfatizzasse anche il tono profondo dell'Ent.

Ryhs-Davies ha poi mostrato all'intervistatore un cimelio regalatogli da un amico: "Ho un amico che ama giocare e lavorare con il legno, e un contadino mi ha dato questo pezzo; viene chiamata corteccia di quercia e probabilmente ha 10mila anni, ed il legno è diventato molto scuro. Guardate attentamente questo profilo. Il mio amico ci ha disegnato un paio di occhi, ma il resto è stato creato dalla natura".

Il ciocco di legno rispecchia abbastanza la figura di Barbalbero: è proprio il regalo perfetto per l'attore che gli ha dato la vita! Trovate l'immagine qui sotto. Intanto Il Ritorno del Re è arrivato in streaming, mentre potrebbero tornare tre personaggi storici nella serie Amazon.