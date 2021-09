Il Signore degli Anelli, gli attori supportano il progetto della Contea Hobbit in Abruzzo!

L'impresa del gruppo di nove persone travestite da Compagnia dell'Anello che hanno deciso di vivere in prima persona un'avventura ispirata a Il Signore degli Anelli ha attirato l'attenzione su un altro importante progetto, ovvero quello di costruire una vera e propria Contea degli Hobbit in Abruzzo.

Il profilo Instagram di MyHobbitLife gestito da Nicolas Gentile, l'amante della saga tolkieniana che sta portando avanti il sogno di costruire un villaggio ispirato alla Contea a pochi chilometri da Chieti, ha infatti condiviso un video in cui Elijah Wood, Sean Astin e Billy Boyd - interpreti degli hobbit originali Frodo, Sam e Pipino - danno il loro appoggio ufficiale all'iniziativa (che presto potrà contare su una campagna crowdfunding) sforzandosi anche di parlare in italiano.

Partiti da Bucchianico, paesino in provincia di Chieti dove sono in corso i lavori per il progetto, Nicolas e i suoi otto accompagnatori hanno organizzato un cammino in sette tappe, per un totale di circa trenta chilometri da percorrere ogni giorno, con l'obiettivo di arrivare sul Vesuvio/Monte Fato e gettare nel suo cratere un anello.

Nel frattempo, a proposito della saga di Peter Jackson, è arrivato in rete un video unboxing dell'impressionante cofanetto 4K de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.