Il Signore degli Anelli, in arrivo un nuovo super cofanetto: 31 dischi in versione 4K

I fan di Il Signore degli Anelli stanno seguendo in questi giorni il curioso viaggio degli Hobbit verso il Vesuvio, ma potrebbe arrivare presto per loro una gradita novità: a quanto pare, infatti, sarà presto in commercio una nuova versione home video della saga cinematografica firmata da Peter Jackson.

La notizia è riportata su Facebook dalla pagina Tolkien Italia, sempre attenta alle novità e alle curiosità relative alla Terra di Mezzo. Il post è visibile anche in calce alla notizia. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma è già possibile vedere sul web le prime immagini del nuovo, spettacolare cofanetto.

Lo scorso autunno erano già usciti due box-set, dedicati rispettivamente alla prima trilogia del franchise e a quella di Lo Hobbit, mentre questa estate Il Signore degli Anelli è tornato al cinema vent'anni dopo. In questo caso, la raccolta si intitola Middle-Earth: 31-Disc Ultimate Collector's Edition, e comprende appunto 31 dischi, 15 dei quali contengono l'intera esalogia, sia nella versione vista al cinema sia in versione estesa, in 4K Ultra HD.

Il cofanetto comprende anche, tra le altre cose, un Blu-Ray di contenuti speciali esclusivi, un booklet contenente fotografie, bozzetti e note di produzione, oltre a sette cartoline-poster della Terra di Mezzo.

L'uscita del nuovo set dedicato a Il Signore degli Anelli è fissata, a quanto pare, per la fine di ottobre, al prezzo di 250 dollari. Non è ancora chiaro se è prevista anche un'edizione italiana, né se l'italiano sarà tra le lingue e i sottotitoli inclusi nei dischi.