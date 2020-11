Il Signore degli Anelli, in arrivo una statua di Legolas per veri collezionisti

Interpretato da Orlando Bloom, Legolas è uno dei personaggi più amati della trilogia de Il Signore degli Anelli. Al leggendario arciere è dedicato un nuovo gadget che farà sicuramente gola a molti collezionisti: una statua in scala 1/4, alta circa 75 centimetri, ispirata al film Le Due Torri.

Realizzata da Prime 1 Studio, la statua, visibile anche in calce alla notizia, raffigura Legolas che imbraccia l'arco, in una postura dinamica grazie ai capelli e al mantello che sembrano sospinti dal vento. La mano destra è intercambiabile e può stringere una freccia. La tunica è molto dettagliata, e anche la somiglianza con Orlando Bloom è davvero accurata. L'ambientazione è quella della battaglia del Fosso di Helm.

Il prezzo della statua di Legolas non è esattamente per tutte le tasche: costa infatti 999 dollari, e dovrebbe essere disponibile per il pre-ordine da giovedì 5 novembre.

Alla trilogia de Il Signore degli Anelli è stato dedicato ampio spazio anche al Lucca Comics & Games 2020 (ribattezzato Lucca Changes trattandosi di un'edizione interamente online), con la presenza di un ospite speciale. All'inizio di dicembre, invece, arriveranno sul mercato le edizioni 4K de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

