Il Signore degli Anelli, in arrivo degli scritti inediti di Tolkien sulla Terra di Mezzo

HarperCollins ha annunciato l'arrivo di una raccolta di scritti inediti di J.R.R. Tolkien che tratterà diversi aspetti e curiosità riguardanti la Terra di Mezzo, spaziando tra argomenti quali l'immortalità degli Elfi, la geografia di Gondor e quali razze possono farsi crescere la barba.

Intitolato 'La Natura della Terra di Mezzo', il libro verrà pubblicato a giugno 2021 e promette di "trasportare i lettori nel mondo del Silmarillion, Racconti Incompiuti e Il Signore degli Anelli." In calce all'articolo potete trovare l'immagine della copertina.

"Per lui, la Terra di Mezzo faceva parte di un mondo da esplorare e gli scritti in 'La Natura della Terra di Mezzo' rivelano i viaggi che ha intrapreso mentre cercava di comprendere al meglio la sua creazione unica" ha dichiarato Chris Smith, vice direttore della pubblicazione di HarperCollins. "La nuova raccolta è un vero e proprio scrigno di tesori che offre ai lettori la possibilità di sbirciare oltre la spalla del professore Tolkien proprio nel momento della scoperta: e in ogni pagina, la Terra di Mezzo viene riportata straordinariamente in vita."

La raccolta è curata da Carl F. Hostetter, esperto di Tolkien e capo della Elvish Linguistic Fellowship che lavora come ingegnere informatico per la NASA dal 1985. Hostetter ha già collaborato con il figlio più giovane dello scrittore, Christopher Tolkien, prima della sua scomparsa avvenuto lo scorso gennaio.

Vi ricordiamo che a inizio dicembre debutteranno le edizioni 4K de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, proseguono in Nuova Zelanda le riprese della serie de Il Signore degli Anelli.