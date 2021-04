Il Signore degli Anelli: in arrivo una nuova straordinaria action figure di Legolas

La trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson è, senza ombra di dubbio e con giusta ragione, uno dei capolavori cinematografici più amati dai nerd di tutto il mondo, che certamente non potranno fare a meno delle nuove straordinarie action figure rilasciate da Asmus Toys.

In particolare, come potete vedere nelle immagini di seguito, è stato rilasciato un nuovo modellino di Legolas direttamente da Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, realizzato in scala 1/6. Con un'altezza di circa 12", l'elfo avrà 30 punti di articolazione, capelli con le radici, un'elevata quantità di dettagli e un grande set di accessori. Sarà infatti dotato di arco e frecce, spade, faretra con fodero, coltelli e fodero per coltello. L'arciere riceverà anche un diorama del Fosso di Helm unico, ricco di dettagli straordinari provenienti direttamente dal film.

Insomma, tra i molteplici gadget de Il Signore degli Anelli, questa action figure di Legolas è assolutamente da non perdere! Lo straordinario pezzo da collezione ha un prezzo di 289 dollari e verrà messo in vendita tra luglio e settembre 2021 ma le prevendite sono già aperte sul sito ufficiale di Asmus Toys.

Presto, tra l'altro, potremo assistere anche ad una nuova edizione de Il Signore degli Anelli, che potrà contare su circa 30 illustrazioni realizzate proprio da Tolkien. Voi cosa farete? Darete fondo ai vostri risparmi per accaparrarvi tutte queste novità? Fatecelo sapere nei commenti.