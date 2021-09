Il Signore degli Anelli, in arrivo i francobolli celebrativi per i vent'anni della saga

Il prossimo 19 dicembre saranno passati vent'anni dall'uscita al cinema di Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, il film che ha inaugurato la saga di Peter Jackson tratta dall'opera di Tolkien. Abbiamo già raccontato degli Hobbit in viaggio verso il Vesuvio, ma le celebrazioni sono in programma in tutto il mondo.

Non poteva mancare, tra i vari paesi, la Nuova Zelanda, che grazie alle location "prestate" ai vari film e ai set ricostruiti ha visto incrementare gli introiti legati al turismo negli ultimi due decenni proprio grazie a Il Signore degli Anelli.

Il New Zealand Post ha infatti presentato una linea di francobolli dedicati al ventesimo anniversario di La Compagnia dell'Anello. A creare l'artwork è stato Sacha Lees, che ha lavorato al film e anche a una tiratura originale di francobolli nel 2001, all'epoca dell'uscita del primo capitolo.

"Questi francobolli riconoscono che questo film iconico è ora una componente significativa della storia, della cultura e dell'identità della Nuova Zelanda" ha dichiarato Antony Harris, capo del settore francobolli e oggetti da collezione del New Zealand Post.

I francobolli sono visibili all'interno della nostra gallery. Per i vent'anni della saga è in arrivo anche un super cofanetto di 21 dischi di Il Signore degli Anelli. Dopo il film del 2001, Peter Jackson ha diretto anche Il Signore degli Anelli: Le due torri nel 2002 e Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re nel 2003. Staremo a vedere se anche ai due capitoli successivi sarà dedicata una serie di francobolli.