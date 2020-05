Il Signore degli Anelli, arriva la reunion virtuale del cast: ecco l'epico teaser

Attenzione, gentili lettori e spettatori: una reunion virtuale del cast de Il Signore degli Anelli avverrà a breve, e già dal video promozionale si rileva un livello di epicità inaudito.

La pandemia nota come Coronavirus o COVID-19 ha costretto il mondo a periodi prolungati di quarantena per limitare il numero dei contagi, e nonostante le numerose conseguenze negative che tutto ciò ha avuto sull'industria cinematografica in generale, Hollywood ha trovato il modo di continuare a sorprendere e far sognare milioni di persone (aiutando anche la causa).

Come? Beh, in parte, tramite le sempre più frequenti reunion virtuale dei cast delle serie tv e dei film più amati dagli appassionati: dalla reunion dei Goonies a quella di Smallville, dalla reunion di Chuck a quella di High School Musical, abbiamo avuto modo di vivere ancora per un po' in quei mondi a cui ci eravamo tanto affezionati.

Ma, a ben pensarci, c'erano ancora degli assenti illustri nel fare l'appello, come ad esempio... Il cast de Il Signore degli Anelli.

Così chi poteva pensarci se non Josh Gad? Per il segmento Reunited Apart, infatti, Elijah Wood, Orlando Bloom, Sean Astin, Dominic Monaghan, Sir. Ian McKellen e altri attori del film prenderanno parte all'evento via Zoom che si terrà il prossimo 31 maggio.

Intanto, possiamo goderci questo fantastico e divertente promo, che già solo a sentire la colonna sonora del film in sottofondo, con gli attori tutti insieme sullo schermo, una prima lacrimuccia la fa scendere...