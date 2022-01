Il Signore degli Anelli, arriva l'escape room da tavolo ispirata al mondo di Tolkien!

Il Signore degli Anelli ha dato, nel corso degli anni, il suo bel contribuito allo sterminato e variegato universo dei giochi da tavolo: il mondo ideato da Tolkien si presta meravigliosamente a fare da base per giochi di ogni genere, dal classico gioco di ruolo a quello dalle dinamiche più stravaganti o singolari.

L'ultima uscita in tal senso riguarda un'edizione speciale di Exit: The Game, celebre gioco da tavolo le cui dinamiche si basano su quelle della classica escape room: c'è uno scenario, dunque, dal quale far evadere i nostri personaggi risolvendo enigmi più o meno complicati atti a fornirci la soluzione per fuggire dalla nostra prigionia.

In Exit: Lord of the Rings - Shadow of the Middle Earth saremo dunque chiamati ad impersonare Frodo e Sam, che in questo caso non dovranno però fuggire da una prigione, bensì riuscire a trovare la strada per raggiungere il Monte Fato: compito nostro sarà dunque quello di aiutare i due hobbit a trovare il percorso giusto, visitando vari luoghi e risolvendo ovviamente gli immancabili enigmi.

Edito da Thames and Kosmos, Exit: Lord of the Rings - Shadow of the Middle Earth sarà disponibile da giugno al prezzo di 19,95 dollari. Pensate di dargli una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando a parlare di cinema, intanto, Sean Astin ha ricordato il suo provino per Il Signore degli Anelli.