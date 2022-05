Il Signore degli Anelli: l'armatura Mithril proteggeva Frodo dall'anello?

Nel corso del film Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, la maglia di Mithril di Frodo ha salvato il portatore dalla lancia conficcatagli nel petto da un Troll delle caverne. Una popolare teoria, però, suggerisce che la maglia fosse molto più potente di quanto si pensasse.

Infatti, per più di qualcuno, questa particolare protezione avrebbe reso molto più "semplice" per Frodo (interpretato da Elijah Wood) trasportare l'Anello, respingendone in parte il potere.



Il Mithril era un materiale eccezionalmente prezioso nella Terra di Mezzo, ma come è arrivato a Frodo? Se avete visto o letto Lo Hobbit, saprete che uno di questi pezzi di armatura di Mithril si celava nei meandri della Montagna Solitaria, sin dalla caduta del Regno di Erebor per mano del temibile drago Smaug. Dopo che Bilbo e la Compagnia di Thorin Scudodiquercia liberarono la montagna, però, lo zio di Frodo ricevette la sua famosa maglia come parte del suo compenso. Solo in un secondo momento, la maglia di Bilbo venne tramandata a Frodo, per aiutarlo nel suo incredibile viaggio verso Mordor.

Sin dalla sua partenza da Gran Burrone nel primo film della trilogia, di cui abbiamo parlato nella recensione de la Compagnia dell'Anello, Frodo ha sempre indossato la maglia fino a raggiungere i confini di Mordor, proteggendolo da rischi enormi per più di una volta. L'Anello poggiava, dunque, sopra al Mithril mentre era appeso alla collana di Frodo e non direttamente sulla sua cute. Portare l'Anello per tutto il viaggio è stato indubbiamente un peso per lo Hobbit, ma ma questo sforzo si è amplificato a dismisura dopo essere stato attaccato da Shelob, catturato dagli Orchi e, poi, spogliato.



Dopo questi terribili avvenimenti, Frodo è stato costretto a indossare stracci e pezzi di armatura orchesca ed è da questo momento in poi che l'Anello diventò vistosamente più pesante, al punto da lasciargli delle terribili lacerazioni sulla sua pelle.



Quindi, questa teoria cosa suggerisce? L'ipotesi è che la maglia abbia esercitato una sorta di protezione contro l'Anello e che la sua perdita abbia fatto aumentare la sua influenza nei confronti del portatore. C'è da dire, a questo proposito, che la perdita della maglia è avvenuta proprio in concomitanza dell'ingresso di Frodo all'interno del Regno di Mordor e il potere dell'Unico cresceva a dismisura man mano che si avvicinava al suo Padrone. Dunque, armatura o meno, il potere dell'Anello sarebbe cresciuto a Mordor; tuttavia, questo non esclude una sorta di effetto protettivo dello strato di Mithril, seppur minimo.

Un elemento in più su cui riflettere, quindi, per un viaggio lungo e insidioso, che continua ad appassionare i fan di tutto il mondo ormai da quasi 70 anni. Ma vi siete mai chiesti quanto è durato il viaggio di Frodo? Ebbene, abbiamo una risposta anche per questa domanda.