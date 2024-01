Il signore degli anelli, annunciate le nuove action figure di Merry e Pipino

Il signore degli anelli tornerà al cinema con un'altra saga? Mai dire mai. Ma nel frattempo ritorneranno i personaggi Merry e Pipino, sotto forma di action figure.

Realizzati dalla diamond select e alti “quattro pollici”, i due personaggi sono costruiti per aggiungersi al set della terra di mezzo, come gli altri oggetti da collezione di Diamond Select. Disegnati da Eamon O'Donoghue sulla base del loro aspetto nella trilogia di Jackson, e scolpiti da Gentle giants per Diamond Select. Il preordine delle action figure di Merry e Pipino inizierà il 26 gennaio, con i prezzi che partono da 25 dollari l’uno. Le prime spedizioni sono previste per l’estate.

Nel frattempo, in attesa di sviluppi per un nuovo film live action della saga, nel 2024 dovrebbe uscire una nuova pellicola animata dal titolo “Il Signore degli Anelli: The War of the Rohirrim”. Il film sarà ambientato 183 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri e racconterà la storia di Helm Hammerhand, leggendario re di Rohan che dovrà difendersi da un esercito di Dunlendings.” Nel cast di doppiatori ci saranno Brian Cox, Gaia Wise, Miranda Otto, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne e Yazdan Qafouri.

