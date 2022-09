Il Signore degli Anelli, quanti anni ha Gandalf? Le sue origini secondo Tolkien

Continuiamo il nostro viaggio nella Terra di Mezzo: dopo aver parlato delle location de Il signore degli anelli di Peter Jackson, scopriamo quanti anni ha Gandalf durante l'epoca in cui sono ambientati i film della saga.

Secondo gli scritti di JRR Tolkien, il padre della Terra di Mezzo e dell'universo narrativo di Arda, il mondo che contiene tutte le avventure de Il signore degli anelli, Gandalf il Grigio, che sarebbe divenuto noto anche come Gandalf il Bianco, era un Ainur appartenente alla schiera dei Maiar di Manwë e Varda, e anche se la sua età esatta è sconosciuta in base a ciò che sappiamo sul mondo di Arda Gandalf dovrebbe avere circa duemila anni al momento del suo 'esordio' sul grande schermo.

Il personaggio di Ian McKellen fa infatti parte dell'ordine degli Istari, cinque Maiar scelti dai Valar allo scopo di aiutare i popoli della Terra di Mezzo nella loro lotta contro il male. In quanto Maiar Gandalf è teoricamente un essere immortale, ma Tolkien ci dice che queste entità, che presero la forma di Uomini nonostante siano in possesso di poteri fisici e mentali molto più elevati dei semplici mortali, fecero il loro ingresso nella Terra di Mezzo intorno all'anno mille durante la Terza Era: da quel momento, per circa 2000 anni appunto, Gandalf ha lavorato senza sosta contro i crescenti poteri del male nella Terra di Mezzo, girovagando in lungo e in largo col solo obiettivo di aiutare il prossimo (in una lettera, Tolkien parlava di Gandalf come 'un angelo incarnato'). Dopo la sconfitta di Sauron ritenne completato il suo compito, e alla fine de Il ritorno del re partì insieme a Fordo per Valinor, il 22 settembre 3021 della Terza Era.

Continuate a seguirci per tutti gli approfondimenti sul mondo de Il signore degli anelli e Gli anelli del potere.