Il Signore degli Anelli e l'anello non tanto unico: quanti ne furono usati per le riprese?

Per Il Signore degli Anelli Peter Jackson non si fece remore ad utilizzare alcune piccole magie che, visti i risultati, nulla dovevano avere da invidiare a quelle di Gandalf e Saruman: senza un sapiente utilizzo di alcuni effetti ottici, infatti, ora avremmo tutti un ricordo decisamente diverso di una delle saghe più belle di sempre.

Avrete tutti sentito parlare almeno una volta della trovata di tenere Elijah Wood e Ian McKellen a diverse distanze dall'obbiettivo in modo da far sembrare Gandalf un gigante davanti al piccolo Frodo (tra i due, in realtà, c'è una differenza di pochi centimetri), ma non tutti conoscono la storia delle varie riproduzioni dell'Unico Anello.

L'oggetto che vediamo nel corso dei tre film è infatti presente in decine versioni diverse figlie del modello scelto tra una quindicina di prototipi: tutte fabbricate dal fabbro neozelandese Jens Hansen, le varie riproduzioni dell'Anello di Sauron utilizzate da Jackson erano ognuna di una diversa dimensione, a seconda del tipo di ripresa da effettuare. La più grande, dal diametro di ben 8 pollici, è quella utilizzata nella sequenza iniziale de La Compagna dell'Anello.

Giochi di distanze e prospettive che, dunque, hanno contribuito sicuramente ad avvicinare alla perfezione la trilogia partorita da Jackson: proprio il regista ha recentemente ricordato lo scomparso Bilbo Baggins de Il Signore degli Anelli, Ian Holm. In ricordo dell'attore sono anche arrivati molti tributi dal cast de Il Signore degli Anelli.