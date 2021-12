Il Signore degli Anelli, l'aneddoto di Sean Astin:'Fan ossessionato da un buco di trama'

Peter Jackson, Fran Walsh e Phillipa Boyens hanno svolto un lavoro incredibile con Il Signore degli Anelli, portando sullo schermo il mondo letterario di J.R.R. Tolkien. Ma con film così lunghi ed epopee cinematografiche così complesse e dettagliate è normale che qualcosa sfugga. Tuttavia l'occhio dei fan è sempre in agguato.

In un'intervista a Screenrant, Sean Astin ha raccontato un aneddoto in merito, legato anche alla fama che ha portato la trilogia nelle vite dei protagonisti:"Saliamo su questa limousine e c'è questo tizio che bussa sul finestrino perché le persone erano sempre... Era come un film dei Beatles, ti stavano sempre appresso, è stato pazzesco. Ma questo tizio era vestito in modo elegante".



Dopo aver raccontato una scena che commuove sempre l'interprete di Sam, il racconto di Astin prosegue:"Ho abbassato un po' il finestrino e lui ci ha infilato dentro una busta e ha detto 'Ciao, sono il dottor Tal dei Tali'. C'è un errore, c'è un'anomalia o qualcosa del genere. Quando il troll delle caverne entra nella Tomba di Balin, ed è davvero la prima volta che la Compagnia sta agendo effettivamente come gruppo e lo stiamo combattendo. Io uso pentole e padelle con gli orchetti, Elijah ha la cotta di Mithril per tenere alla larga gli orchi e poi il troll lo trafigge con la lancia. Bene, in quell'attimo la Tomba di Balin è illuminata da un raggio di sole e il troll delle caverne ci passa attraverso. Se conosci Lo Hobbit, quando i troll incontrano la luce del sole si trasformano in pietra. Questo cardiologo aveva individuato questo collegamento nell'universo, nella mitologia, dove avevamo commesso questo errore. Ricordo solo di aver pensato 'Non credo che possiamo correggerlo adesso, amico'".



La scorsa estate Il Signore degli Anelli è tornato al cinema dopo 20 anni dalla distribuzione di La Compagnia dell'Anello.