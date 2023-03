Il Signore degli Anelli, Andy Serkis ci sarà? 'La Terra di Mezzo non mi ha mai lasciato'

Non siamo sicuri di esser pronti a vedere nei panni di Gollum un attore che non sia Andy Serkis... E, tutto sommato, sembra proprio che anche a Andy Serkis non vada poi così a genio l'idea di dire addio al suo personaggio! Possibile, dunque, che nei nuovi film de Il Signore degli Anelli ci sia posto anche per la star de Il Pianeta delle Scimmie?

A parlarne, mentre nel Regno Unito arriva il musical de Il Signore degli Anelli, è proprio il diretto interessato: Serkis non ha lasciato intendere che ci siano trattative in corso con Warner Bros., ma non ha utilizzato giri di parole nel dirsi pronto a presentarsi sul set nel caso in cui dovesse arrivare la proposta della produzione.

"Guardate, Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens sono per me una sorta di seconda famiglia di cui sono diventato parte dopo aver partecipato a tutti questi film. E lasciatemelo dire, sono delle persone incredibili con cui lavorare. Penso che ci siano così tanti progetti sulla Terra di Mezzo su cui si potrebbe ancora lavorare, e se loro dovessero farlo, beh, ovviamente coglierei subito l'occasione di ritrovare quel rapporto. La Terra di Mezzo non mi ha mai lasciato" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe rivedere Andy Serkis nei panni dell'essere più viscido e ripugnante della Terra di Mezzo? Fatecelo sapere nei commenti! Amazon, intanto, ha già fatto sapere di non temere i nuovi film de Il Signore degli Anelli.