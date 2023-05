Il Signore degli Anelli, Andy Serkis ribadisce: 'Sarebbe fantastico'

I nuovi film ambientati nel mondo de Il Signore degli Anelli sono in arrivo e, benché non ci sia ancora dato sapere in che epoca della Terra di Mezzo saranno ambientati, noi non possiamo fare a meno di sperare di ritrovare una delle nostre vecchie certezze: su tutte, ovviamente, il Gollum interpretato da Andy Serkis.

Proprio l'attore de Il Pianeta delle Scimmie, d'altronde, sembra essere in prima linea per un possibile ritorno in scena: già recentemente Serkis si era detto più che disposto a vestire nuovamente i panni di Gollum, ma proprio in queste ore l'attore è tornato a ribadire, qualora non fosse chiara, la sua posizione di assoluto entusiasmo.

"Amo quei ragazzi, per me sono come una seconda famiglia. Ho passato così tanti anni sul set con loro. Amo la loro sensibilità e il loro modo di fare le cose, è davvero cinema di un altro livello. Lo vivi e lo respiri. Quindi sì, se dovesse saltar fuori l'opportunità sarebbe una cosa fantastica" sono state le parole di Andy Serkis.

Insomma, per riavere con noi il caro, vecchio Gollum basterà davvero soltanto alzare la cornetta del telefono: Andy Serkis sarà lì, pronto a rispondere alla chiamata! A proposito di vecchi protagonisti, intanto, ecco cosa pensa Elijah Wood dei nuovi film de Il Signore degli Anelli.