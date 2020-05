Il Signore degli Anelli, Andy Serkis leggerà tutto Lo Hobbit in una live di 12 ore!

Andy Serkis, star de Il Signore degli Anelli e interprete di Gollum, terrà una lettura continua in live-streaming del romanzo Lo Hobbit, nel corso di un evento dalla durata prevista di circa 12 ore.

La star, regista del nuovo film del Sony Pictures Universe of Marvel Characters Venom: La Furia di Carnage, leggerà l'intero romanzo di JRR Tolkien dall'inizio alla fine senza interruzioni per un'iniziativa benefica pensata per raccogliere fondi per le organizzazioni del Regno Unito NHS Charities Together e Best Beginnings.

L'attore ha dichiarato sui social media: “Molti di noi stanno lottando in isolamento durante il blocco. Dato che i tempi sono difficili, voglio portarti in una delle più grandi avventure fantasy mai scritte, una maratona in poltrona di 12 ore per tutta la Terra di Mezzo pensata per raccogliere soldi per due incredibili organizzazioni benefiche che stanno facendo un lavoro straordinario in questi giorni al fine di aiutare le persone più bisognose.”

Serkis, che chiede ai suoi fan di donare tramite una campagna GoFundMe, avvierà la lettura in streaming live domani alle ore 10:00 sulla sua pagina Twitter e al link che trovate in calce all'articolo. Vi ricordiamo che l'associazione Best Beginnings lavora per supportare neonati, bambini piccoli, famiglie in attesa e i neo-genitori e mira a ridurre le disuguaglianze sociali, mentre NHS Charities Together è l'organizzazione ombrello che riunisce tutti gli enti di beneficenza ufficiali del servizio sanitario del Regno Unito.

Un'iniziativa del genere non è nuova per la Gran Bretagna: Daniel Radcliffe e Eddie Redmayne stanno facendo lo stesso con Harry Potter e la Pietra Filosofale, mentre Tom Hardy sta leggendo delle favole della buonanotte in collaborazione con BBC.