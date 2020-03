Il Signore degli Anelli: un account Twitter segna giorno per giorno gli eventi della saga

In vista della gigantesca produzione Amazon Prime Video, al lavoro su una serie ispirata ai libri di J.R.R. Tolkien, facciamo un passo indietro e rivediamo insieme alcuni dei momenti salienti de Il Signore degli Anelli, analizzando in dettaglio le date degli eventi... Sapevate che gran parte della storia si svolge in un solo mese?

Fin dalla prima pubblicazione della saga fantasy, forse per eccellenza, fino ad arrivare alle più recenti copertine della nuova edizione, i fan più accaniti hanno studiato ogni pagina delle avventure di Frodo e Gandalf, soprattutto le dettagliatissime appendici dei vari libri, che ci accompagnano per mano in più di 3000 anni di storia della Terra di Mezzo.

Oltre ai numerosi riferimenti e descrizioni spaziali, Tolkien è stato estremamente attento anche a quelli temporali, grazie ai quali l'account Twitter On This Day in LotR, ha creato un vero e proprio calendario degli eventi, realizzato in modo da assegnare ad ogni battaglia, incontro od evento una data del nostro calendario solare.

A settimane di distanza dal compleanno di Bilbo (22 settembre), Frodo, Sam, Merry e Pipino, lasciano la Contea per arrivare dopo circa un mese nella città elfica di Rivendell, da cui ripartiranno come Compagnia dell'Anello alla volta del Monte Fato. Ad accompagnarlo nel viaggio ci saranno Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas e Boromir: è il 25 dicembre e l'avventura ha inizio.

In seguito agli eventi narrati nel primo libro, la Compagnia si scioglie dopo solo due mesi, il 26 febbraio, dopo una devastante imboscata degli orchi: con la morte di Boromir e la cattura di Merry e Pipino, Frodo e Sam proseguono da soli verso Mordor, mentre Gimli, Legolas e Aragorn partono all'inseguimento dell'orda per salvare i due Hobbit.

Da qui gli eventi procedono molto più velocemente di quanto appaia nei film, a causa anche del lento viaggio di Frodo, scandito soprattutto dalle disavventure e dai continui litigi causati da Gollum... Tranne il combattimento di Gandalf contro il Balrog, che è durato ben 10 giorni.

La Battaglia del Fosso di Helm ha infatti luogo nella notte tra il 3 ed il 4 marzo e, appena una settimana dopo, l'8 marzo, assistiamo alla Battaglia dei Campi del Pelennor, alle porte di Minas Tirith, mentre l'anello sarà distrutto solo venti giorni dopo, il 26 marzo.

La lunghezza apparente delle avventure nei libri è dovuta allo stile epico e descrittivo dell'autore, mentre nei film Peter Jackson dovette ri-adattare alcuni degli eventi, inseriti ne Le Due Torri, per far sì che i due filoni potessero proseguire in parallelo senza intoppi, purtroppo eliminando numerose parti degli scritti di Tolkien.

Recentemente Ian McKellen ha pubblicato alcuni ricordi del periodo trascorso sul set, e, in attesa che ricomincino le riprese della serie Amazon Prime, vi ricordiamo che quest'anno Il Signore degli Anelli uscirà in versione 4K.