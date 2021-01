Il signore degli anelli: 5 storie di Tolkien che vorremmo vedere al cinema

Mentre Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit sono stati già trasposti al cinema con enorme successo da Peter Jackson, sono ancora molte le storie di J.R.R. Tolkien che meriterebbero un adattamento sul grande schermo, anche al di fuori della mitica Terra di Mezzo.

Partiamo per esempio dal Silmarillion, l’opera che narra le vicende di Arda dalla quale sono state estrapolate una serie di narrazioni secondarie che si intrecciano con il racconto principale. Tra queste troviamo la storia d’amore tra l’umano Beren e l’immortale elfa Lúthien, ambientata durante la Prima Era della Terra di Mezzo, e I figli di Húrin, tragico resoconto delle travagliate vicende di Túrin Turambar e della sorella Nienor dalla giovinezza fino allo scontro di Túrin con il drago Glaurung. Da non dimenticare anche La caduta di Gondolin, romanzo postumo che raccoglie tutti i racconti dell’autore sull’argomento: dall’arrivo di Tuor alla distruzione della città da parte dell’esercito guidato da Morgoth.

Per quanto riguarda le opere slegate dall’immaginario di Arda, invece, i primi romanzi che ci vengono in mente quando si parla di adattamenti cinematografici sono Il cacciatore di draghi e La leggenda di Sigurd e Gudrún. Il primo, ambientato in una Britannia fantastica di molto tempo fa, racconta le vicende di un contadino abitudinario che si ritrova a dover dare la caccia ad un astuto drago di nome Chrysophylax, mentre il secondo è ispirato al ciclo di Sigfrido narrato nell’Edda Poetica e nella Saga dei Volsunghi.

