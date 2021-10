Il Signore degli Anelli: 5 segreti che forse non conoscete sui film della saga

Il Signore degli Anelli è una di quelle saghe su cui ci sarà sempre qualcosa dire, tale è la portata tanto dell'opera di Tolkien quanto della trilogia cinematografica di Peter Jackson: ecco, dunque, 5 aspetti dei tre film con Elijah Wood e Viggo Mortensen di cui probabilmente non siete a conoscenza.

In primis c'è la questione del Sauron angelico: nella prima versione della battaglia conclusiva della trilogia, infatti, vedevamo Aragorn combattere personalmente con il Signore Oscuro di Mordor, che si sarebbe presentato ai nostri nelle vesti di Annatar, l'essere angelico che gli permise di ingannare gli elfi all'epoca della forgiatura dell'Unico Anello.

A proposito di battaglie, molti fan si sono spesso chiesti che fine abbiano fatto le vicende relative alla Contea narrate al termine del libro di Tolkien, con Saruman a prendere possesso della terra degli hobbit nei panni di Sharkey: la sequenza dell'invasione della Contea fu effettivamente girata, ma esclusa dalla versione finale del film e utilizzata invece durante la scena in cui Frodo scruta nello Specchio di Galadriel.

Dalle questioni di finzione a quelle decisamente più reali e... Malvagie! Pare, infatti, che Billy Boyd e Dominci Monaghan fossero ben consapevoli del terrore di Sean Bean per il volo, per cui si accordarono con il pilota di un elicottero perché questi compisse un paio di manovre un po' spericolate con l'attore a bordo. Simpatici proprio quanto Pipino e Merry, no?

A proposito di rapporti tra i membri del cast: non tutti sono a conoscenza del fatto che i nove membri della Compagnia si siano fatti tatuare un "nove" in lingua elfica in ricordo del tempo trascorso insieme in Nuova Zelanda. In questo caso la curiosità è però duplice, perché qualcuno decise di fare il furbo: si tratta di John Rhys-Davies, aka Gimli, che preferì far tatuare... La sua controfigura!

Eravate a conoscenza di questi retroscena? Fatecelo sapere nei commenti! Scopriamo insieme, nel frattempo, qual è la durata complessiva dei tre film de Il Signore degli Anelli.