Il Signore degli Anelli: 5 scene dei libri che non hanno trovato spazio al cinema

Per quanto in linea di massima piuttosto fedele ai libri da cui è tratta, anche la trilogia de Il Signore degli Anelli diretta da Peter Jackson ha dovuto, per forza di cose, tralasciare alcune scene narrate da Tolkien nella su opera: ma quali sono quelle che, forse, più di tutte avrebbero dato un tocco in più alla versione cinematografica?

Partiamo da una delle prime disavventure della Compagnia, vale a dire quella dei Tumulilande: persi nella nebbia e imprigionati in un tumulo, Frodo e compagni di viaggio corrono qui il primo, grosso rischio del loro pericolosissimo viaggio.

I Tumulilande ci conducono poi alla seconda sequenza ignorata da Jackson, ovvero quella che vede come protagonista Tom Bombadil: il nostro accorre infatti in salvataggio degli hobbit rinchiusi nel tumulo, dopodiché li ospita in casa propria, dimostrando inoltre di essere immune al potere dell'Unico Anello.

Anche la storia d'amore tra Eowyn e Faramir avrebbe meritato più spazio: la nascita del sentimento tra i due viene infatti narrata in maniera esplicita nel libro, mentre nel film assistiamo solo ad un veloce gioco di sguardi che ci lascia immaginare la cosa. A proposito di Faramir: nel libro viene esplicitato l'utilizzo di un Palantir da parte di suo padre Denethor, scena che, seppur non indispensabile ai fini della narrazione, ci permette di approfondire ulteriormente il discorso relativo alla disperazione e alla follia del Sovrintendente di Gondor, disposto a tutto pur di capire quali pericoli attendano la sua gente e, soprattutto, la sua stirpe.

Chiudiamo con l'ultima battaglia che vede protagonista la Compagnia al completo: al ritorno nella Contea, infatti, i nostri hobbit trovano Hobbivile caduta nelle mani di tale Sharkey, aka il redivivo Saruman. Si tratta di un finale poco decoroso per lo stregone, assassinato da Vermilinguo dopo esser stato sconfitto dagli abitanti della Contea: siamo sicuri, però, che in molti avrebbero voluto vederne una trasposizione sul grande schermo.

E voi, quali scene avreste voluto vedere nella trilogia di Peter Jackson? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quali sono per noi i personaggi più sottovalutati de Il Signore degli Anelli.