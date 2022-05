Il Signore degli Anelli, 5 importanti dettagli trascurati dai film di Peter Jackson

Trasporre sul grande schermo un'opera come Il Signore degli Anelli è un'impresa mastodontica durante la quale è letteralmente impossibile non lasciare qualcosa per strada: lo sa bene Peter Jackson, che pur essendo riuscito a mantenere un encomiabile livello di fedeltà all'opera di Tolkien ha dovuto inevitabilmente sacrificare alcuni elementi.

Nell'analizzare la trilogia di Jackson, infatti, notiamo la mancanza di alcuni dettagli su cui si soffermano, invece, i libri scritti dal celebre autore britannico: pensiamo, ad esempio, all'effettiva estensione territoriale della Guerra dell'Anello, che nei film vediamo ridotta ad un numero esiguo di (pur imponenti) battaglie, a fronte del gran numero di scontri sparsi in tutta la Terra di Mezzo di cui ci parlano i libri.

Un altro esempio valido è l'uccisione del Nazgul: nei libri di Tolkien, infatti, risulta chiarissima l'importanza della Lama dell'Ovesturia di Merry, fondamentale nel ferire a morte il Cavaliere Nero, mentre nei film questa viene perduta ben prima dello scontro decisivo; anche l'origine delle aquile viene approfondita da Tolkien molto più di quanto fatto da Peter Jackson (al punto da creare l'ormai famoso equivoco sulle aquile che avrebbero potuto portare l'Anello a Mordor).

I film, inoltre, ci raccontano in maniera più approssimativa le origini di Aragorn e le ragioni del suo diritto al trono, mentre le pagine scritte da Tolkien indugiano per un bel po' sulla dinastia del personaggio di Viggo Mortensen; a proposito di regnanti, i libri chiariscono anche come Denethor sia stato un buon reggente, prima di perdere completamente il senno e diventare l'uomo distrutto che ci viene presentato dai film.

Vi vengono in mente altri dettagli a cui Peter Jackson avrebbe forse potuto dedicare più spazio?