Il signore degli anelli: 20 anni fa oggi usciva in Italia La compagnia dell'anello

La compagnia dell anello è tornato al cinema in Italia la scorsa estate, tuttavia il ventesimo anniversario dell'uscita originale nel mercato del Bel Paese si festeggia ufficialmente oggi 18 gennaio 2022.

Era il 18 gennaio del 2002, infatti, quando il primo film della saga fantasy diretta da Peter Jackson approdava ufficialmente sugli schermi cinematografici d'Italia, con circa un mese di ritardo rispetto alla release nord-americana (negli USA l'opera aveva aperto il 19 dicembre 2001). Tratto dal romanzo di JRR Tolkien, La compagnia dell'anello è il primo atto della leggendaria avventura di Frodo, che eredita per caso l'anello del potere di Sauron, l'Oscuro signore di Mordor: l'essenza del tiranno, che migliaia di anni prima aveva tentato di conquistare La terra di mezzo e soggiogarne tutti gli abitanti, vive ancora legata proprio all'Unico Anello, e Frodo - insieme ad un gruppo di compagni - si offre volontario per condurre il temibile oggetto magico tra le fiamme del Monte Fato, il luogo in cui l'anello venne forgiato e oggi il solo in cui può essere distrutto.

A livello globale, Il signore degli anelli: La compagnia dell'anello avrebbe finito con l'incassare circa 900 milioni di dollari, a fronte di un budget di 93 milioni di dollari (per una produzione leggendaria che vide Peter Jackson dirigere tutti e tre i film contemporaneamente). In Italia gli incassi superarono i 21 milioni, che valsero il secondo posto nella classifica del box office annuale (dietro solo a Harry Potter e la Pietra Filosofale).

La compagnia dell'anello sarebbe diventano il film con più nomination Oscar in assoluto per la saga della Terra di Mezzo, ben 13, incluse quelle per miglior film e miglior regia: ne vinse quattro, miglior fotografia, migliori effetti speciali, miglior trucco e miglior colonna sonora. Per altri aneddoti sul film, ecco le recenti dichiarazioni di Sean Astin su Il signore degli anelli: a quanto pare l'interprete di Sam non aveva idea di cosa fosse il romanzo originale prima di ottenere la parte.