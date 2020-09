Il Signore degli Anelli: ecco i 10 meme più esilaranti sugli Hobbit

La saga de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien non sarebbe stata la stessa senza il fondamentale apporto degli Hobbit, i mezzuomini provenienti dalla Contea divenuti in maniera del tutto inattesa gli eroi della Terra di Mezzo.

Oltre alla statura piuttosto limitata, gli Hobbit che sono anche stati protagonisti della loro personalissima trilogia cinematografica, sono noti soprattutto per i loro piedoni pelosi e la loro grande convivialità. Feste, cene e bevute sono gli scopi principali della loro vita ma, come abbiamo avuto modo di vedere, non peccano di certo in eroismo ed altruismo. Senza Frodo, Sam, Merry e Pipino non avremmo mai potuto assistere alla sconfitta di Sauron alla fine della Terza Era e per tale ragione sono di certo i personaggi più amati dell'intero universo fantasy creato dall'autore inglese. Molti sono i meme che gli sono stati dedicati nel corso degli anni.

Alcuni particolarmente divertenti riguardano l'importanza della seconda colazione Hobbit, il pasto certamente più importante della giornata. Altri fanno riferimento al legame che si viene a creare tra Boromir e i mezzuomini nonostante le reticenze iniziali. Ci sono poi giochi di parole sui loro nomi ma, un posto d'onore anche nei meme è chiaramente riservato a Samvise Gamgee, il famoso compagno di Frodo Baggins, reale fautore della distruzione dell'anello.

Di seguito vi riportiamo una carrellata dei migliori meme rinvenuti sul web. Fateci sapere nei commenti quale è il vostro preferito. Intanto vi ricordiamo che una nuova serie Amazon sarà dedicata a Il Signore degli Anelli. Non sono ancora molte le notizie in merito la produzione potrebbe iniziare a breve. Speriamo di vederla al più presto sui nostri schermi.