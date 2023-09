La signora in giallo, in arrivo il film reboot! La serie tv rinasce al cinema

La signora in giallo approda al cinema. Ad annunciarlo la coppia di sceneggiatori del nuovo film di Craig Gillespie, Dumb Money, presentato in questi giorni al Toronto International Film Festival, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo. Il film sarà prodotto da Amy Pascal con la sua Pascal Pictures e Universal.

"Abbiamo scritto una versione cinematografica di La signora in giallo per Universal, e siamo davvero entusiasti" ha dichiarato Schuker Blum al TFF. Tuttavia, il progetto è attualmente in sospeso a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori.



Trasmessa originariamente su CBS e in Italia dapprima su Rai 1 e poi su Rete 4, La signora in giallo è stata una serie investigativa andata in onda dal 1984 al 1996, con Angela Lansbury nei panni di Jessica Fletcher, una scrittrice di romanzi gialli vedova solita applicare la sua abilità nella scrittura di trame gialle nella vita reale per risolvere omicidi. La serie ebbe un successo planetario clamoroso con nomination e vittorie agli Emmy e ai Golden Globe. Il personaggio di Jessica Fletcher è diventato il ruolo maggiormente conosciuto nella longeva e prestigiosa carriera di Lansbury, che fu anche produttrice esecutiva dello show. Angela Lansbury è scomparsa nel 2022 a quasi 97 anni d'età.

Dumb Money, il film scritto da Schuker Blum e Angelo, è uno dei più attesi al festival canadese ed è basato sul libro di Ben Mezrich, The Antisocial Network.

Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi riguardo il progetto del reboot de La signora in giallo.

