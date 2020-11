Che significato ha la maschera di V per Vendetta? Ricordiamolo oggi 5 novembre

Oggi è il 5 novembre e per l'occasione vogliamo ricordare il significato della maschera di V per Vendetta, il celebre fumetto di Alan Moore nel 2006 trasposto al cinema in un film di grande successo firmato dal regista James McTeigue e da Lana e Lily Wachowski, accreditate come sceneggiatrici.

Il più grande simbolo associato al fumetto e al film è senza dubbio la maschera di Guy Fawkes, che il protagonista V indossa per nascondere il proprio volto durante i suoi crimini di anarchico: ma quale significato ha l'iconico travestimento?

La maschera rappresenta il volto di Guy Fawkes, ovvero il membro più noto dell'attentato noto come Congiura delle polveri, durante la quale un gruppo di anarchici tentò di far esplodere la Camera dei Lord a Londra il 5 novembre 1605. L'uso della maschera ha radici molto antiche nel Regno Unito, dato che il 5 novembre si festeggia la Bonfire Night, non a caso conosciuta anche come Guy Fawkes Night.

La festa in realtà celebra l'insuccesso dell'attentato, dato che Fawkes venne arrestato mentre si trovava di guardia a dei barili di esplosivo posti nei pressi della Camera dei Lords. Celebrando il fatto che re Giacomo I d'Inghilterra fosse sopravvissuto, le persone fecero esplodere dei fuochi d'artificio per tutta Londra e un mese dopo l'introduzione dell'Observance of 5th November Act rafforzò l'evento come festività pubblica annuale per ringraziare Dio del fallimento del complotto contro il sovrano.

Dopo il successo del film del 2006 la maschera di Guy Fawkes è diventata una vera e propria icona mondiale: oggi è nota maggiormente come il simbolo dell'organizzazione di hackers Anonymous ma spunta regolarmente nelle manifestazioni di proteste contro l'autoritarismo, ed è considerata più in generale come simbolo di rivolta contro il potere costituito o di sovvertimento del sistema.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di Natalie Portman su un sequel di V for Vendetta e alla recente invettiva di Alan Moore contro i cinecomic.