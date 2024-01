Sight and Sound, Nicolas Winding Refn svela la classifica dei 10 migliori film di sempre!

Nicolas Winding Refn è, probabilmente, uno dei registi europei più celebrati al mondo sia nel cinema mainstream che in quella d'autore. Sempre controverso, mai con peli sulla lingua, il cineasta danese ha svelato a Sight and Sound la classifica dei suoi 10 migliori film della storia del cinema.

Come era altamente imprevedibile, i titoli presentati da Refn sono molto più popolari i quanto si potesse pensare da un regista come lui. Nelle ultime settimane tantissimi registi hanno svelato i loro gusti facendo capire perfettamente da dove provengono le loro influenze come autori e come cineasti. In particolare Refn è particolarmente legato al cinema europeo e tutto ciò che lo riguarda. Se registi come Michael Mann hanno rivelato classifiche molto più generaliste, con Refn si va un pò di più nell'intellettuale ma, allo stesso tempo, molto pop.

Non aprite quella porta (1974) di Tobe Hooper

La vita è meravigliosa (1946) di Frank Capra

C'era una volta il West (1968) di Sergio Leone

La Battaglia di Algeri (1966) di Gillo Pontecorvo

Night Tide (1961) di Curtis Harrington

Stalker (1979) di Andrej Tarkovskij

Il Gattopardo (1963) di Luchino Visconti

La donna che visse due volte (1958) di Alfred Hitchcock

Città amara - Fat City (1972) di John Huston

Di recente, anche Luca Guadagnino ha svelato a Sight and Sound i suoi 10 film più importanti della storia del cinema. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!