Sight and Sound, Luca Guadagnino svela la classifica dei 10 migliori film della storia!

Nel corso del 2023, la rivista Sight and Sound ha raccolto le classifiche dei 10 migliori film secondo i più grandi registi dei giorni nostri, analizzando quanto, le pellicole in questione abbiano avuto influenza sulla loro cinematografia. Uno dei primi a prestarsi a questa sfida è stato Luca Guadagnino.

La rivista si è sempre contraddistinta per il modo in cui cerca di analizzare il mondo del cinema e le opere dei registi anche approfondendo le loro influenze e come, altri film, siano stati fondamentali nella loro formazione cinematografica. Sight and Sound oltre a pubblicare la classifica dei migliori film del 2023, si è interfacciata con diversi registi per capire la loro storia non solo come cineasti ma anche come conoscitori e spettatori. Guardando la classifica fatta da Luca Guadagnino si può chiaramente vedere come i film citati abbiano formato il regista in ogni modo possibile e siano perfettamente riconoscibili dei riferimenti nel suo stile.

Viaggio in Italia (1954) di Roberto Rossellini

Germania anno zero (1948) di Roberto Rossellini

Europa '51 (1952) di Roberto Rossellini

Ultimo tango a Parigi (1972) di Bernardo Bertolucci

Il tè nel deserto (1990) di Bernardo Bertolucci

L'Atlante (1934) di Jean Vigo

Ecco l'impero dei sensi (1976) di Nagisa Ōshima

Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975) di Chantal Akerman

Samba Traoré (1992) di Idrissa Ouédraogo

Aurora (1927) di F. W. Murnau

Luca Guadagnino non è il primo a proporre una classifica di questo tipo. Uno degli ultimi a farlo è stato Martin Scorsese che ha proposto la classifica dei 15 film migliori della storia del cinema. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!