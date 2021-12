Sienna Miller risarcita dal Sun: informazioni sulla sua gravidanza ottenute illegalmente

Sienna Miller, star di American Woman e 21 Bridges, ha accettato un risarcimento dal Sun dopo aver fatto causa al tabloid, che nel 2005 ottenne e pubblicò notizie sulla gravidanza dell'attrice ottenute secondo lei con metodi illegali. Non è l'unica celebrità ad aver ricevuto in settimana un pagamento dalla società che fa capo a Rupert Murdoch.

Anche l'attore Sean Bean, l'ex calciatore Paul Gascoigne e il giocatore di cricket Shane Warne hanno infatti ottenuto un risarcimento dal Sun, per uno scandalo che risale a ormai più di dieci anni fa.

In una dichiarazione letta all'Alta Corte del Regno Unito, Sienna Miller, che nei mesi scorsi si è detta distrutta dal tradimento di Jude Law, ha affermato che l'allora editrice del Sun Rebekah Brooks, attualmente CEO di News UK, ha usato "mezzi palesemente illegali" per scoprire che era incinta, prima ancora che lei potesse comunicarlo in prima persona agli amici e alla famiglia. Il giornalista del Sun Nick Parker, infatti, avrebbe incontrato un "tracciatore di cartelle cliniche" tra il luglio e l'agosto del 2005.

Non si conosce l'ammontare del risarcimento ottenuto da Sienna Miller, ma il Guardian stima che un processo sarebbe costato milioni all'attrice. Non ci sono state ammissioni o accertamenti di illeciti da parte del Sun o dei personaggi nominati, ma secondo Sienna Miller il pagamento è equivalente a un'ammissione di colpa. Non è di questo avviso, invece, la difesa del tabloid.

