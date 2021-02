Sienna Miller: 'La notizia del tradimento di Jude Law mi ha distrutta'

Alcuni anni fa, la notizia del tradimento di Jude Law ai danni di Sienna Miller ha agitato le riviste scandalistiche di tutto il mondo. Per l'attrice che all'epoca dei fatti era da poco salita alla ribalta, è stato uno shock apprendere che l'uomo che stava per sposare intratteneva una relazione segreta con la tata dei suoi figli.

"Ci sono sei settimane intere di quel periodo che non ricordo. Non ne ho proprio memoria", ha rivelato Siena Miller al The daily beast. "La notizia del tradimento di Jude Law mi ha distrutta. Diverse persone che mi sono state accanto in quei giorni mi hanno raccontato di cene e il resto, ma io non ricordo. Ero così sconvolta per tutto quello che stava succedendo. E avevo davvero appena iniziato la mia carriera d’attrice. Avevo solo 23 anni. Ma se ci riesci a superare un evento così, ti senti come se riuscissi a superare qualsiasi cosa".

Sienna Miller e Jude Law si erano incontrati nel 2003 sul set di Alfie e alla fine dell'anno successivo 2004, l'attore aveva chiesto la sua mano. La notizia della relazione del divo con la tata dei suoi figli, scoperta attraverso i tabloid, aveva fatto precipitare la loro storia. Per l'attrice che all'epoca era in scena in teatro non è di certo stato un momento semplice:

"È stato uno dei momenti più complessi che spero di non dover mai più vivere. Perché con un cuore spezzato pubblicamente, già è difficile doversi alzare ogni mattina dal letto. Figuriamoci stare di fronte ad una platea di 800 persone ogni sera, è l’ultima cosa che vuoi fare. È stato davvero difficile. Anche perché i paparazzi sapevano dove ero tutte le sere".

Di recente si è scoperto che Chadwick Boseman ha pagato parte del salario di Sienna Miller per 21 Bridges. Un gesto veramente ammirevole da parte dell'interprete di Black Panther scomparso tragicamente lo scorso agosto.