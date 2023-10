Sidney Sweeney e Glen Powell stanno insieme? Il gossip diverte la star di Madame Web

Sydney Sweeney è sempre più al centro del mondo dell’industria cinematografica e, suo malgrado, di quello del gossip più selvaggio e spesso estremamente articolato. L’attrice ha, in questo senso, rivolto un messaggio a chi si diverte a mandare in giro certe voci e, in particolare quella che la vorrebbe in una relazione con Glen Powell.

Dopo aver raccontato delle difficoltà incontrate da Sydney Sweeney nei primi anni di carriera, torniamo a parlare della star di Euphoria per riportare la risposta dell’attrice alle indiscrezioni che la vorrebbero in dolci rapporti con l’interprete di Top Gun: Maverick.

I due hanno lavorato insieme alla commedia romantica Anyone But You e le foto lontano dal set dei due che sono state diffuse hanno portato i fan e i giornali a chiedersi se ci sia qualcosa di più a legarli rispetto a una semplice complicità professionale.

La Sweeney ha finalmente risposto alle insinuazioni nel corso di un’intervista con Variety: “È una commedia romantica. È quello che la gente vuole! A me e a Glen non interessa troppo. Ci divertiamo così tanto insieme ci rispettiamo enormemente. Lui è un gran lavoratore e io sono una grande lavoratrice. Siamo emozionati per l’inizio del tour di promozione. Parliamo sempre, condividendo l’idea che tutto sia davvero divertente”.

Quindi l’attrice ha spiegato in modo chiaro come certe voci non la preoccupino affatto, anzi: “Loro vogliono questo. È divertente darglielo”.

Una Sydney Sweeney sempre più consapevole di quello che rappresenta il suo ruolo come attrice di successo e che sembra assolutamente in grado di gestire gli effetti collaterali legati alla notorietà e al suo essere un personaggio pubblico.

A proposito della protagonista di Reality, vi lasciamo al nuovo video dei Rolling Stones di cui Sydney Sweeney è protagonista assoluta.