Sidney Poitier è morto: Hollywood piange la star di Indovina chi Viene a Cena?

Questo primo scorcio di 2022 porta via con sé un'altra indimenticabile star della Hollywood che fu: dopo la morte di Peter Bogdanovich, la notizia che rattrista il mondo del cinema in queste ore è dunque quella scomparsa di Sidney Poitier, vera e propria leggenda della settima arte e star di successi come Indovina chi Viene a Cena?

Nato a Miami nel 1927, Poitier è stato protagonista di film come Il Seme della Violenza, La Parete di Fango e Porgy & Bess, senza dimenticare La Calda Notte dell'Ispettore Tibbs e I Gigli del Campo, che gli valse nel 1964 la vittoria dell'Oscar come Miglior attore protagonista.

Fu nel 1967, però, che Indovina chi Viene a Cena? permise a Poitier di entrare di diritto nella leggenda, grazie a un'interpretazione indimenticabile in un film ritenuto ancora oggi un passaggio fondamentale per l'affermazione di attori e attrici neri in una Hollywood che intraprese finalmente la difficile strada verso un cambiamento epocale.

Il successo non rese comunque Poitier immune alle critiche: proprio durante gli anni '60 l'attore fu infatti accusato di non voler assumere posizioni politiche più radicali, al punto da convincere la star di Paris Blues a ritirarsi momentaneamente a vita privata alle Bahamas prima di far ritorno a Hollywood.

L'Oscar alla carriera ricevuto nel 2002 è solo una delle onorificenze ricevute da Poitier nel corso della sua lunghissima carriera: il compianto attore fu infatti insignito della Medaglia Presidenziale della Libertà nel 2009, mentre già nel 1974 era stato nominato Cavaliere Commendatore Onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico.