Sidney Poitier, la figlia Sydney Tamiia Poitier lo ricorda in una lettera commovente

Lo scorso Gennaio ci lasciava Sydney Poitier, attore hollywoodiano rinomatissimo e ricordato soprattutto per il suo ruolo in Indovina chi viene a cena? di Stanley Kramer. In ricordo del padre, la figlia Sydney ha condiviso una lunga e commovente lettera, quasi un inno al loro splendido rapporto.

La figlia scrive: "Quando penso a mio padre, non lo faccio in termini di un attore o una figura culturale. Penso a questo uomo giocoso, spiritoso che ci cantava, a me e a mia sorella, "To bed, To Bed, said Sleepyhead", una ninnananna che aveva imparato alle Bahamas". La figlia dunque vuole andare al "cuore di ciò che era mio padre", e nel farlo ricorda l'affetto che dava alle sue figlie e ai numerosi giochi che avevano caratterizzato la loro infanzia.

E' solo dopo che Tamiia si è resa conto della portata e dell'importanza culturale di suo padre: "Solo durante l'adolescenza ho cominciato a percepire la magnitudine di ciò che era e di ciò che faceva. Quando ero piccola, trovavo divertente vederlo nello schermo. Crescendo ho iniziato ad avere una profonda ammirazione per la sua carriera e per le sue scelte attoriali, come quelle di baciare una donna bianca nel retro di un taxi in Indovina Chi Viene a Cena?".

D'altronde la figlia non è di certo l'unica ad aver riconosciuto l'immenso talento del padre: basti pensare alle dichiarazioni di Barack Obama su Sidney Poitier, che lo considera come pioniere di una vastissima generazione d'attori. Il presidente statunitense gli aveva anche conferito nel 2009 la Presidential Medal of Freedom.

Per leggere di più di questa lettera dolcissima, vi avvertiamo che in fondo potrete trovare il link (fonte) che vi riporterà alla versione integrale scritta da Sydney Tamiia Poitier.