Siamo sicuri che un nuovo Universo DC condiviso sia una buona idea?

L'Universo DC firmato James Gunn e Peter Safran deve ancora prendere forma, ma il regista di Guardiani della Galassia e Suicide Squad inaugurerà con il suo Superman una nuova saga condivisa, plasmata sul modello Marvel. Ma siamo proprio sicuri che sia una buona idea?

Non fraintendetemi, sono molto curioso di capire come il buon Gunn gestirà il primo capitolo del nuovo Universo DC, intitolato "Gods and Monsters". D'altronde, nelle pellicole che lo hanno visto in cabina di regia sui versanti Marvel e DC, James ha ampiamente dimostrato di conoscere la materia, e di riuscire a coniugare una formula commerciale e accessibile ad una cifra stilistica autoriale.

Credo però che il problema sia alla radice: è davvero saggio, nel 2024, in un momento storico in cui i supereroi al cinema avvertono una fase di stanchezza, dare inizio ad un nuovo universo condiviso che punta a durare decenni?

Parliamo di una formula narrativa che ha decretato il successo del Marvel Cinematic Universe, che molte compagnie hanno provato ad inseguire, dalla stessa DC/Warner durante la gestione firmata Snyder-Johns e poi Hamada fino al disastroso Sony's Spider-Man Universe. Sappiamo bene come sono andate le cose su entrambi i fronti. Lo stesso MCU targato Kevin Feige, a causa di eccessive ambizioni produttive che hanno saturato il mercato, non sembra avere il polso di una volta.

E quindi, con un pubblico che tende a stancarsi facilmente e uno storico di fallimenti alle spalle, il nuovo e imminente DC Universe nasce con premesse non proprio incoraggianti. Ovviamente, da spettatore e da critico, ripongo fiducia in James Gunn e mi auguro che il suo lavoro renda giustizia a personaggi e racconti che hanno scritto pagine importanti di storia del fumetto.

Confesso, però, che avrei preferito la "via degli Elseworld": l'idea, cioè, che sotto un'etichetta condivisa - i DC Studios - nascessero film non per forza legati tra loro, come Joker di Todd Phillips e The Batman di Matt Reeves (qui la recensione di The Batman). Una direzione che avrebbe permesso di dar vita a progetti anche molto diversi e variegati, in termini di generi e target, senza la forzatura di dover uniformare toni e linguaggi.

Una scelta del genere, per finire, non avrebbe precluso l'eventualità che nascessero comunque dei futuri crossover, utilizzando l'espediente del Multiverso. Ditemi che ne pensate, e intanto leggete a proposito di questi 5 attori DC che vorremmo rivedere nell'Universo DC di James Gunn.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti di oggi.