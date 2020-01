Siete sicuri di aver colto ogni cameo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker?

Nel cast del film che chiude la trilogia sequel di Guerre Stellari, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ci sono numerosi volti noti, al di là ovviamente di quelli dei protagonisti. Molti di loro fanno un'apparizione fugace, un semplice cameo, e molti altri probabilmente non sono stati ancota notati.

Cerchiamo quindi di fare un piccolo elenco di celebrità che (forse) neanche l'occhio più attento è riuscito a riconoscere.

Jodie Comer: l'attrice di Killing Eve si è intravista nel film nel ruolo della madre di Rey (Daisy Ridley). Il padre, che ha un ruolo altrettanto marginale, è invece interpretato da Billy Howle (Dunkirk).

Lin-Manuel Miranda: oltre ad aver scritto un brano della colonna sonora, il compositore ha un piccolo cameo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in cui interpreta un combattente della Resistenza. A proposito di compositori, anche il leggendario John Wiliams ha un cameo, in cui si limita a scuotere il capo nel negozio di droidi.

Denis Lawson: presente fin dal primo film della saga, Una nuova speranza, nel ruolo del pilota Wedge Antilles, l'attore compare, inatteso, anche nell'Episodio IX: è il cannoniere del Millennium Falcon nell'epica battaglia.

Inoltre, nella battaglia finale tra Palpatine e Rey, quando quest'ultima afferma di essere "tutti i Jedi", riecheggiano le voci, tra gli altri, di Hayden Christensen (Anakin Skywalker), Ewan McGregor e Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi), Liam Neeson (Qui-Gon Jinn), Samuel L. Jackson (Mace Windu), Frank Oz (Yoda).

La lista potrebbe essere ancora lunga: in alcuni video di backstage della Disney, per esempio, compare il cantante Ed Sheeran in costume da Stormtrooper. Chissà che anche lui...

Mentre Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è vicino al miliardo d'incasso al botteghino, l'attore che interpreta Chewbecca ha condiviso un messaggio pacifista su Twitter.