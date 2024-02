Sicuramente non avete mai sentito parlare di questo film animato candidato agli Oscar 2024

Dopo il candidato agli Oscar 2024 La sala professori, nominato per il miglior film internazionale, oggi vi parliamo di un altro titolo poco noto che sarà protagonista della 96esima edizione degli Academy Awards, nominato tra i migliori film d'animazione.

Stiamo parlando de Il mio amico robot, nuovo capolavoro del pluripremiato regista Pablo Berger, autore dell'acclamato Blancanieves e Abracadabra, che grazie a I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection arriverà nei cinema italiani dal 4 prossimo aprile.

Stretto nella cinquina di candidati all'Oscar come miglior film d'animazione dell'anno insieme ai ben più famosi Spider-Man: Across the Spider-Verse, Il ragazzo e L'airone, Elemental della Pixar e Nimona di Netflix, Il mio amico Robot (o Robot Dreams, in lingua originale) è un gioiello animato già celebrato all’ultimo Festival di Cannes e premiato anche ad Annecy, il celebre festival internazionale dedicato all'animazione. Scritto e diretto da Berger – qui al suo esordio nel cinema di animazione in 2D – il film si ispira all'omonima graphic novel di Sara Varon e racconta la favola moderna di DOG e ROBOT, una storia sull’importanza dell’amicizia e sulla sua fragilità.

“Con Il mio amico robot volevo tornare all'essenza pura del cinema. Ma questa volta da un'altra angolazione, quella dell'animazione, ovvero una forma di rappresentazione e narrazione senza limiti. In quanto regista, scrivere storie senza dialoghi è sia una grande sfida che un enorme piacere”, ha dichiarato Pablo Berger.

Per altre novità dal mondo del cinema di genere, scoprite tutti i vincitori dei Saturn Awards 2024.