Potete durare anche tanto, ma non quanto Black Adam!

Scherzi a parte, dopo anni di carriera, è palese: Dwayne Johnson è l'eroe perfetto per il cinema moderno. Ma il 2022 è l'anno delle svolte; non a caso, la star hollywoodiana decide di interpretare un anti-eroe. In questa veste potremmo guardarlo per ore - ed è quello che faremo!

Quest'anno, tra i film al cinema a ottobre 2022 ci sarà anche Black Adam, che vedrà come protagonista assoluto Dwayne Johnson (conosciuto anche come The Rock). L'attore interpreterà la parte di un anti-eroe feroce e protettivo verso i suoi cari, ma soprattutto un assassino spietato: la notizia più entusiasmante è che è stato finalmente rivelata la durata del film: 2h e 4 minuti. O 125 minuti - come preferite.

Un tempo nella media, ma abbastanza per goderci un'interpretazione tutta nuova per l'attore. Molto di rado, infatti, abbiamo potuto assistere a un suo lato tenebroso, non convenzionale. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per dar prova di un'immensa poliedricità.

Intanto, alcune voci di corridoio sembrano suggerire che Black Adam batterà Shazam: per questo motivo, nel dubbio, consigliamo di preparare i pop-corn.

La star intanto, non si ferma: potremo assistere, infatti, ad un adattamento di un videogioco con Dwayne Johnson. Ma non diremo di più: se siete curiosi di sapere di quale adattamento si parla, vi consigliamo di seguire il link!