Siccità, iniziate le riprese del nuovo film di Paolo Virzì con Monica Bellucci

Sono ufficialmente cominciate a Rome la riprese di Siccità, nuovo lungometraggio diretto da Paolo Virzì, regista dei bellissimi La pazza gioia e Il capitale umana che è anche co-sceneggiatore del progetto insieme a Paolo Giordano, giornalista e romanziere già autore de La solitudine dei numeri primi e Il corpo umano.

Ricchissimo il cast del film, dove troveremo Monica Bellucci, Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Vinicio Marchioni, Elena Lietti, Max Tortora, Claudia Pandolfi, Gabriel Montesi, Sara Serraiocco, Silvio Orlando, Tommaso Ragno e Diego Ribon. Alla sceneggiatura hanno collaborato anche Francesca Archibugi e Francesco Piccolo.



La storia di Siccità è ambientata in una Roma dove non piove da tre anni e dove questa mancanza di acqua stravolge regole e abitudini della popolazione capitolina. In una città che muore di sete e stretta dai divieti si muove un coro di personaggi eterogeneo e variopinto, di giovani agli anziani, dai ricchi ai meno abbienti, dalle vittime ai carnefici, tutti legati da quello che sembra un disegno tragico e beffardo, mentre tentano di raggiungere ognuno la propria redenzione.



Alla produzione di Siccità troviamo Wildside e Vision Distribution, quest'ultima anche responsabile della distribuzione, che dovrebbe avvenire entro fine anno. Vi terremo aggiornati su eventuali nuovi dettagli del progetto.



