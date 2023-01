Siccità, il nuovo film di Paolo Virzì arriva su Sky: quando vederlo, anche in streaming

Siccità di Paolo Virzì, film drammatico quanto mai attuale che racconta di una Roma distopica alle prese con una crisi idrica, sta per arrivare sui canali di Sky e sarà disponibile anche in streaming nei prossimi giorni.

Vincitore del Premio Pasinetti alla 79ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Siccità sarà in prima tv lunedì 30 gennaio, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K.

La storia è ambientata in una Roma in cui non piove da tre anni e nella quale la mancanza di acqua ha stravolto le regole e le abitudini degli italiani. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione. Il cast corale comprende Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi e Sara Serraiocco.

Per altre novità sul cinema italiano, guardate il trailer di Tramite amicizia e scoprite la nuova classifica degli incassi al box office nostrano, con Avatar: La via dell'acqua uscito dal podio per la prima volta dalla sua uscita il 14 dicembre scorso.