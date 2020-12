Sicario o Soldado? Ecco qual è il capitolo preferito da Josh Borlin e perché

Questa sera su Rai 4 andrà in onda il film Sicario, diretto da Denis Villeneuve e scritto dal semi-esordiente Taylor Sheridan, oggi tra gli sceneggiatori più apprezzati a Hollywood soprattutto per il suo occhio concentrato e ossessionato sulla frontiera tra Stati Uniti e Messico al cinema. In seguito avrebbe scritto anche Soldado.

Con protagonista Emily Blunt in uno dei ruoli più intensi della carriera, e con un duo di comprimari da capogiro come Josh Brolin e Benicio del Toro, Sicario è più incasellabile come thriller psicologico con la componente action tenuta a bada da Villeneuve per una maggior attenzione all'introspezione dei personaggi. Stefano Sollima, invece, nel sequel Soldado avrebbe schiacciato l'acceleratore sull'action e sulla atmosfera da guerriglia della storia.

Questo è uno dei motivi che hanno spinto lo stesso Brolin a preferire il capitolo di Villeneuve a quello di Sollima, anche se l'attore ha molto apprezzato anche quest'ultimo film: "Per come la vedo, e lo direi anche in faccia a Stefano, ha una portata più ampia e ha più azione, e per quello che è è fantastico. Ma c'è qualcosa di veramente speciale in Sicario: in qualche modo è più tranquillo, ma c'è qualcosa di un po' più intelligente nel modo in cui si svolge l'intreccio".

Della stessa opinione di Brolin è Roger Deakins, direttore della fotografia di Sicario, che ha ceduto il posto nel sequel al collega Dariusz Wolski: "Soldado è un gran film, con sequenze d'azione davvero sorprendenti. Penso sia incredibilmente ben girato, ma gli manca quella personalità che aveva Sicario. La scena più forte di Sicario è il finale in cucina, dove ci sono solo Benicio Del Toro ed Emily Blunt e tu pensi: 'Wow, è così intenso'. Non c'è necessariamente bisogno di tutta quella azione".

Su queste pagine potete recuperare sia la recensione di Sicario, sia la recensione di Soldado. E voi, quale capitolo preferite?