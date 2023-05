Sicario, Roger Deakins: 'Non volevano mandarci in Messico, ma avevano letto lo script?'

Certi film sono legati in maniera inscindibile al luogo in cui sono ambientati: Sicario è uno di questi, con il confine Stati Uniti/Messico a fare da parte attiva nella storia narrata da Denis Villeneuve. Non la pensava così, però, la produzione del film, che avrebbe voluto evitare di inviare la troupe da quelle parti.

A raccontarlo è stato il direttore della fotografia Roger Deakins, secondo il cui resoconto i produttori del film che Josh Brolin preferisce al sequel Soldado avrebbero preferito una zona più tranquilla come Fort Lauderdale (luogo in cui, per intenderci, fu girato un film dai toni leggermente diversi come Spring Breakers).

"Dovemmo convincere la produzione a mandarci in Messico, non volevano per ragioni di assicurazione, volevano mandarci a Fort Lauderdale. [...] Mi trovai a questo meeting dei produttori e gli chiesi: 'Ma avete letto lo script?'. In ogni caso ci lasciarono andare in Messico per qualche giorno. Devo dire, i poliziotti in Messico furono fantastici, c'era questa scena all'esterno della prigione, io e Denis [Villeneuve] stavamo passando da quelle parti e chiedemmo: 'Questa prigione è perfetta, possiamo girare qui?'. Non erano neanche le 10 che avevamo già ottenuto i permessi" sono state le sue parole. Per saperne di più, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione di Sicario.