Sicario, ecco perché Josh Brolin lo preferisce al sequel di Stefano Sollima

Nel 2015 Josh Brolin ha recitato nel thriller Sicario diretto da Denis Villeneuve. L'attore, noto anche per il ruolo di Thanos nel MCU, ha poi partecipato anche al sequel, Soldado, stavolta per la regia di Stefano Sollima. Secondo pubblico e critica il secondo film non raggiunge la qualità del primo.

Ne ha riparlato lo stesso Josh Brolin, sostanzialmente concordando con questa opinione, nel corso del podcast Team Deakins, condotto appunto da Roger Deakins, direttore della fotografia di Sicario.

"Stefano Sollima ha fatto il secondo" ha spiegato l'attore. "Per come la vedo, e lo direi anche in faccia a Stefano, ha una portata più ampia e ha più azione, e per quello che è è fantastico. Ma c'è qualcosa di veramente speciale in Sicario: in qualche modo è più tranquillo, ma c'è qualcosa di un po' più intelligente nel modo in cui si svolge l'intreccio."

Anche Roger Deakins gli ha fatto eco: "Soldado è un gran film, con sequenze d'azione davvero sorprendenti. Penso sia incredibilmente ben girato, ma gli manca quella personalità che aveva Sicario. La scena più forte di Sicario è il finale in cucina, dove ci sono solo Benicio Del Toro ed Emily Blunt e tu pensi: Wow, è così intenso. Non c'è necessariamente bisogno di tutta quella azione."

La differenza fondamentale, ha concluso Josh Brolin, è che "con Soldado pensi continuamente: Wow, wow. Con Sicario provi a schivare il colpo, ma vieni continuamente sorpreso, non puoi farci niente e lo sai."

