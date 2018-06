Sicario: Emily Blunt potrebbe tornare in un terzo film?

Come sappiamo, Emily Blunt non farà ritorno nel cast dell’atteso sequel di Sicario, sottotitolato Day of the Soldado e diretto dal nostro Stefano Sollima, che succede così a Denis Villeneuve.

Tuttavia, Trent Luckinbill, produttore di Sicario: Day of the Soldado, ha parlato ai microfoni di Cinema Blend della possibilità di un ritorno per il personaggio di Kate Macer in un possibile terzo capitolo della saga scritta da Taylor Sheridan. Il produttore ha confermato che è qualcosa di cui hanno già discusso e che le trattative per un terzo film sono già iniziate.

“Si, certo. Assolutamente. Penso che sicuramente Taylor ha già delle idee in proposito, ma siamo del tutto aperti a questo mondo e adoreremo veder tornare Emily. Ancora non abbiamo uno script pronto, ma di sicuro un suo ritorno dovrebbe avere senso. Siamo tutti fan del film, siamo tutti giunti alla stessa conclusione che sarebbe: ‘Sarebbe veramente grandioso rivederla’. Quindi si, siamo nel bel mezzo delle conversazioni sull’argomento”.

Nel cast di Sicario: Day of the Soldado ci saranno Josh Brolin, Benicio Del Toro, Isabella Moner, Jeffrey Donovan (Burn Notice, Fargo), Manuel Garcia-Rulfo (I magnifici sette, Assassinio sull'Orient Express) e Catherine Keener.

Sinossi: La guerra alla droga sul confine tra Stati Uniti e Messico si è intensificata, mentre i cartelli hanno iniziato a spargere terrore sul confine statunitense. Per combatterla, l'agente federale Matt Graver (Josh Brolin) ritorna a collaborare con il mercuriale Alejandro (Benicio Del Toro), per scatenare un conflitto tra due cartelli, scatenando il putiferio con il rapimento di Isabela Reyes (Isabela Moner di Transformers: L'ultimo Cavaliere), la figlia adolescente del terribile Carlos Reyes. Quando la missione dei due viene scoperta - e Graver ordina ad Alejandro di uccidere Isabela - le fredda facciata dell'assassino inizia a sgretolarsi.