Sicario: Day of the Soldado, ecco il trailer numero 3 del film con Benicio del Toro!

È appena uscito il terzo trailer di Sicario: Day of the Soldado, il sequel del film diretto da Denis Villeneuve. Nella pellicola ci saranno Josh Brolin, che attualmente è al cinema sia con Avengers: infinity War che con Deadpool 2, e Benicio del Toro.

Sicario: Day of the Soldado sinossi: "la guerra alla droga sul confine tra Stati Uniti e Messico si è intensificata, mentre i cartelli hanno iniziato a spargere terrore sul confine statunitense. Per combatterla, l'agente federale Matt Graver (Josh Brolin) ritorna a collaborare con il mercuriale Alejandro (Benicio Del Toro), per scatenare un conflitto tra due cartelli, scatenando il putiferio con il rapimento di Isabela Reyes (Isabela Moner di Transformers: L'ultimo Cavaliere), la figlia adolescente del terribile Carlos Reyes. Quando la missione dei due viene scoperta - e Graver ordina ad Alejandro di uccidere Isabela - le fredda facciata dell'assassino inizia a sgretolarsi."

Nel cast di Sicario: Day of the Soldado: Jeffrey Donovan (Burn Notice, Fargo), Manuel Garcia-Rulfo (I magnifici sette, Assassinio sull'Orient Express) e Catherine Keener.