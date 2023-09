Sicario, confermato il terzo capitolo della saga dopo Soldado: Benicio Del Toro tornerà?

Dopo l'acclamato Sicario di Denis Villeneuve e l'ottimo sequel Soldado di Stefano Sollima, entrambi scritti da Taylor Sheridan, la saga con Benicio Del Toro si espanderà con un terzo capitolo.

Di un terzo capitolo della saga di Sicario si parla praticamente da anni, specialmente considerato che il finale di Soldado metteva in conto una nuova avventura per il micidiale combattente interpretato da Benicio Del Toro, ma in queste ore è finalmente arrivata la conferma ufficiale. The Messenger riferisce che, dopo aver parlato con i produttori di Sicario e Soldato Basil Iwanyk ed Erica Lee, un terzo capitolo di Sicario è in fase di sviluppo: i due prodotti hanno confermato che i lavori sul film sono in fase avanzata, e sebbene lo sviluppo sia attualmente in pausa a causa degli scioperi degli sceneggiatori, il film verrà fatto davvero.

Iwanyk ha inoltre lasciato intendere che Benicio Del Toro tornerà per il nuovo film di Sicario, dichiarando che la prospettiva di vedere l'attore riprendere un ruolo così iconico e moralmente ambiguo è un fattore importante per la realizzazione del terzo capitolo: "Non vedo l'ora che arrivi Sicario 3. Potrei guardare Benicio interpretare quel personaggio per sempre. Voglio dire, posso guardare Benicio in qualsiasi cosa, ma con quel personaggio è su un altro livello."

