Sicario 3, Emily Blunt frena: 'Non c'è ancora nulla di sicuro'

Se la notizia dell'ufficialità di Sicario 3 aveva fatto sognare i fan, sembrerebbe che ci sia ancora qualche nube sul futuro della saga avviata nel 2015 da Denis Villeneuve e proseguita qualche anno dopo con Soldado di Stefano Sollima.

A raffreddare gli animi è l'attrice Emily Blunt che, insieme a Benicio del Toro e Josh Brolin aveva preso parte a Sicario. Il ritorno di Blunt in Sicario 3 era già stato sostenuto dai produttori, ma l'attrice dal canto suo invece ha parlato ancora di una certa incertezza sul progetto: "Ho sentito dei rumor - ha detto Blunt a Josh Horowitz di MTV - ma non c'è nulla di concreto. Al momento non so nulla, penso che siano soltanto dicerie".

Le parole di Blunt gettano sul sequel di Soldado nuovi dubbi: l'attrice, infatti, non è tornata per Soldado, il sequel diretto da Sollima subentrato a Villeneuve dopo che quest'ultimo ha abbandonato la regia ma i risultati, per la critica, sono stati piuttosto tiepidi a differenza dell'acclamato Sicario. Al momento, dunque, sembrerebbe non esserci alcuna certezza che Sicario 3 arriverà davvero al cinema né sulla possibilità che Blunt torni nei panni dell'agente dell'FBI Kate Macer.

