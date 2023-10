Sicario 3: Benicio Del Toro, Emily Blunt e Josh Brolin vogliono tornare

I fan di Sicario, dopo aver ricevuto l’ottima notizia riguardante la lavorazione del terzo film, avranno un motivo in più per festeggiare dopo che i produttori della saga hanno rivelato che l’idea dietro la produzione sia quella di veder tornare nel franchise il trio di protagonisti del primo film: Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin.

Dopo aver parlato del motivo per cui Emily Blunt non è stata presente in Soldado, torniamo a parlare della saga cominciata con il film di Denis Villeneuve per riportare la notizia che Molly Smith e Trent Luckinbill, produttori del terzo film, hanno rivelato a Collider l’intenzione di riportare i tre protagonisti nel nuovo lungometraggio in produzione.

I due produttori hanno spiegato che il più coinvolto, almeno fino a questo momento è Del Toro, ma che l’intero trio è pronto a ricomporsi sul set: “La nostra idea è quella di riunire il cast con Benicio, Emily e Josh, e abbiamo una grande storia da raccontare… Benicio per il fatto di aver lavorato con noi di recente è stato probabilmente il più vicino alla cosa, fino a questo momento. Ma stiamo tenendo informati tutti i talenti. Sono rimasti vicini. Come ha detto Trent, lo sciopero ci ha rallentato un po’ in quest’ultima stesura, ma credo che tutti siano molto emozionati. Tutti conoscono la struttura della storia e non vedono l’ora, si spera, di avere presto la nostra bozza di ripresa”.

In attesa di sapere qualcosa di più della trama del terzo capitolo di Sicario e di scoprire se davvero la produzione riuscirà a coinvolgere per intero il trio originale, vi lasciamo alla recensione di Soldado, secondo capitolo della saga.